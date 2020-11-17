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futebol

Victor Oliveira lamenta lesão, mas projeta boa recuperação

"A pior coisa para um atleta é ficar de fora”, garante o defensor do Figueirense que deve ser baixa por, pelo menos, mais 15 dias
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 15:29

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:29

Crédito: Divulgação/Figueirense FC
Fora de combate desde o último dia 2 de novembro após lesão na coxa direita contraída na partida diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, o zagueiro Victor Oliveira segue concentrado unicamente em sua recuperação plena.
Até a lesão, o defensor vinha de uma boa sequência de jogos como titular no Figueirense onde fez quatro partidas consecutivas com apenas um gol sofrido.
- A pior coisa para um atleta é estar do lado de fora, né? Principalmente por lesão. Desde a fratura do meu pé eu vinha buscando meu espaço, tive algumas lesões musculares que infelizmente me afastaram do campo em outras vezes e não consegui ter a sequência que eu queria. Nas últimas quatro partidas eu tive a oportunidade de começar jogando e isso faz com que nós atletas tenhamos confiança em nós mesmos, principalmente para quem fazia tempo que não atuava com uma sequência de jogos. E com isso o entrosamento vai melhorando, a gente vai conhecendo mais nossos companheiros durante a partida por que, realmente, tem uma diferença entre jogo e treino - comentou o zagueiro.
Victor Oliveira detalhou o lance que ocorreu a lesão e se sente confiante para a recuperação, exaltando a estrutura do Figueirense e os profissionais do Departamento Médico do clube:
- Infelizmente eu me machuquei saltando. Foi uma falta lateral para a equipe da Ponte Preta, eles jogaram a bola na área e quando eu saltei eu senti meu músculo estirar. E agora, enfim, há que aconteceu nao tem muito o que lamentar. É pensar pra frente. Tenho toda a estrutura aqui do Figueirense para me reabilitar e fazer o que tem que ser feito para voltar o mais rápido possível.
A expectativa dos médicos do clube é de que Victor Oliveira fique mais duas semanas fora e inapto para jogos. Após isso, o zagueiro estará liberado a reintegrar os treinos e o dia a dia da comissão do novo comandante Jorginho.

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