Victor Oliveira lamenta lesão, mas projeta boa recuperação

Crédito: Divulgação/Figueirense FC

Fora de combate desde o último dia 2 de novembro após lesão na coxa direita contraída na partida diante da Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, o zagueiro Victor Oliveira segue concentrado unicamente em sua recuperação plena.

Até a lesão, o defensor vinha de uma boa sequência de jogos como titular no Figueirense onde fez quatro partidas consecutivas com apenas um gol sofrido.

- A pior coisa para um atleta é estar do lado de fora, né? Principalmente por lesão. Desde a fratura do meu pé eu vinha buscando meu espaço, tive algumas lesões musculares que infelizmente me afastaram do campo em outras vezes e não consegui ter a sequência que eu queria. Nas últimas quatro partidas eu tive a oportunidade de começar jogando e isso faz com que nós atletas tenhamos confiança em nós mesmos, principalmente para quem fazia tempo que não atuava com uma sequência de jogos. E com isso o entrosamento vai melhorando, a gente vai conhecendo mais nossos companheiros durante a partida por que, realmente, tem uma diferença entre jogo e treino - comentou o zagueiro.

Victor Oliveira detalhou o lance que ocorreu a lesão e se sente confiante para a recuperação, exaltando a estrutura do Figueirense e os profissionais do Departamento Médico do clube:

- Infelizmente eu me machuquei saltando. Foi uma falta lateral para a equipe da Ponte Preta, eles jogaram a bola na área e quando eu saltei eu senti meu músculo estirar. E agora, enfim, há que aconteceu nao tem muito o que lamentar. É pensar pra frente. Tenho toda a estrutura aqui do Figueirense para me reabilitar e fazer o que tem que ser feito para voltar o mais rápido possível.