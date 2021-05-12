Victor Oliveira fala sobre final do Campeonato Maranhense e espera jogo muito pesado

Crédito: Matheus Dahsan

No último sábado (8), após novo empate sem gols, o Sampaio Corrêa eliminou o Pinheiro nas penalidades e enfrentará o Moto Club na final do Campeonato Maranhense. A Bolívia Querida vai em busca do seu 35º título estadual.Há pouco mais de um mês no Sampaio, Victor Oliveira foi titular nos últimos três jogos da equipe, incluindo as duas partidas das semifinais. O zagueiro falou da importância de chegar à final do estadual.

- Alcançar essa final é muito importante, a camisa do Sampaio é muito pesada no estado, tem essa cobrança para que a gente chegue nas finais das competições, principalmente aqui no Maranhão. Além disso tem os benefícios, conseguindo esse titulo já garantimos uma vaga na Copa do Nordeste do ano que vem e nos da uma vaga pra Copa do Brasil, então é de suma importância conseguir esse título - analisou o atleta sobre a possibilidade do título estadual.Sampaio e Moto também decidiram o estadual do ano passado, na ocasião a Bolívia Querida levou a melhor. Já neste ano, na primeira fase do maranhense, o Motense venceu o clássico por 2 a 1.

- Por ser uma final o jogo já é de extrema importância, mas por ser um clássico o valor é ainda maior. Cheguei em uma semana que teve o clássico e foi um jogo muito disputado, uma rivalidade muito grande, é uma partida muito pesada e se tratando de uma final os ânimos são dobrados e a rivalidade aumenta muito mais - contou o zagueiro.