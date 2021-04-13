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futebol

Victor Oliveira é apresentado no Sampaio Corrêa para a temporada 2021

Zagueiro chega ao elenco da Bolívia Querida e está perto de fazer a sua estreia oficial pelo clube maranhense...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 18:19
Crédito: Ronald Felipe
Na primeira colocação do Campeonato Maranhense e nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa segue se reforçando para a temporada. A mais nova contratação da Bolívia Querida é o zagueiro Victor Oliveira.Com passagens pelo Atlético-GO, Fluminense, Paysandu e pelo futebol europeu, Victor aguarda apenas a aparição de seu nome no BID para poder estrear com a camisa do Sampaio.
No clube desde a última semana, o zagueiro de 26 anos e 1,90cm de altura, já está pronto fisicamente para jogar, já que no período que ficou sem clube, trabalhou com o preparador físico do sub-20 do Vila Nova para manter a forma.Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Victor mandou um recado ao torcedor.
- Fico feliz de chegar em uma semana tão importante para o clube, acredito que o grupo está preparado e chego com o intuito de poder ajudar. São duas partidas muito importantes, venho me preparando muito desde a minha chegada e estou a disposição - comentou o zagueiro.
O Sampaio encara o Moto Club nesta quarta-feira (14) em partida que decide o primeiro colocado da primeira fase do Campeonato Maranhense. No domingo (18), o compromisso da Bolívia Querida será diante do Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

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