Victor Oliveira é apresentado no Sampaio Corrêa para a temporada 2021

Crédito: Ronald Felipe

Na primeira colocação do Campeonato Maranhense e nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa segue se reforçando para a temporada. A mais nova contratação da Bolívia Querida é o zagueiro Victor Oliveira.Com passagens pelo Atlético-GO, Fluminense, Paysandu e pelo futebol europeu, Victor aguarda apenas a aparição de seu nome no BID para poder estrear com a camisa do Sampaio.

No clube desde a última semana, o zagueiro de 26 anos e 1,90cm de altura, já está pronto fisicamente para jogar, já que no período que ficou sem clube, trabalhou com o preparador físico do sub-20 do Vila Nova para manter a forma.Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Victor mandou um recado ao torcedor.

- Fico feliz de chegar em uma semana tão importante para o clube, acredito que o grupo está preparado e chego com o intuito de poder ajudar. São duas partidas muito importantes, venho me preparando muito desde a minha chegada e estou a disposição - comentou o zagueiro.