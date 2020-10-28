Victor Luís detona atuação do Botafogo: 'Esperamos as coisas acontecerem para acordar no jogo'

O centésimo jogo de Victor Luís pelo Botafogo foi para esquecer. O que parecia ser uma noite memorável terminou em um conto de terror. Nesta terça-feira, o Alvinegro foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.Após a partida, Victor Luís classificou negativamente a atuação do Botafogo. Para o camisa 6, o time teve apenas dificuldade para transformar as chances criadas em gols, mas também em que a equipe apenas acorda na partida quando sofre um gol.
- Novamente não conseguimos concluir em gol. Quando falo isso, não é só do ataque não, é sobre o time inteiro. A gente tem que abrir o olho. Esperamos as coisas acontecerem para acordar dentro do jogo. Tem que cabeça dentro da partida, saber o peso da camisa que a gente está vestindo. É inadmissível esperar pegar no tranco, tem que entrar focado desde o começo - cobrou.