Victor Luis comemora retorno ao Ceará

Victor Luis está de volta ao Ceará. Sem espaço no Palmeiras, o lateral-esquerdo acertou com o Alvinegro e vai incorporar o elenco de Tiago Nunes em 2022.

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Experiente, o jogador espera desempenhar um excelente papel ao longo do ano e entende que está preparado para desempenhar um bom jogo.

‘Estou feliz com essa volta. É uma cidade que eu gosto, e pelas características do grupo também, eu me identifiquei e por isso fiz essa escolha de voltar. O primeiro passo é estar feliz e satisfeito no lugar onde está. E eu estou. Me sinto preparado fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Sempre trabalhar com pé no chão, mas almejando coisas grandes. Acho que é o melhor momento da minha carreira’, destacou.

Competição

No Ceará, Victor Luis terá a concorrência de Bruno Pacheco, titular ao longo dos últimos anos.

‘O grupo é muito qualificado, aguerrido. Um grupo onde a competição interna por posição vai ser forte. Nós temos diversos jogadores qualificados’, afirmou.