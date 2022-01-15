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futebol

Victor Luis comemora retorno ao Ceará

Lateral-esquerdo assinou contrato com o Alvinegro e fica no time até dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:04

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:04

Victor Luis está de volta ao Ceará. Sem espaço no Palmeiras, o lateral-esquerdo acertou com o Alvinegro e vai incorporar o elenco de Tiago Nunes em 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Experiente, o jogador espera desempenhar um excelente papel ao longo do ano e entende que está preparado para desempenhar um bom jogo.
‘Estou feliz com essa volta. É uma cidade que eu gosto, e pelas características do grupo também, eu me identifiquei e por isso fiz essa escolha de voltar. O primeiro passo é estar feliz e satisfeito no lugar onde está. E eu estou. Me sinto preparado fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Sempre trabalhar com pé no chão, mas almejando coisas grandes. Acho que é o melhor momento da minha carreira’, destacou.
Competição
No Ceará, Victor Luis terá a concorrência de Bruno Pacheco, titular ao longo dos últimos anos.
‘O grupo é muito qualificado, aguerrido. Um grupo onde a competição interna por posição vai ser forte. Nós temos diversos jogadores qualificados’, afirmou.
Crédito: VictorLuisestádevoltaaoVozão(FelipeSantos/Ceará

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