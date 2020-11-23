futebol

Victor Hugo celebra goleada e fase do SP no BR Sub-20: 'Traz confiança'

Lateral esquerdo marcou um dos gols na vitória por 5 a 1 do Tricolor sobre o Santos, no Ulrico Mursa. Time volta a campo nesta quarta-feira (25), às 15h, diante da Chapecoense...
LanceNet

23 nov 2020 às 15:08

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:08

Crédito: Henrique Barreto
Invicto há quatro jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20, o São Paulo mostrou mais uma vez a força de Cotia no último domingo (22), ao golear o Santos por 5 a 1 no Ulrico Mursa, na Baixada Santista.
Um dos destaques da vitória tricolor, o lateral esquerdo Victor Hugo fechou o placar da goleada nos minutos finais e celebrou a atuação no clássico, além do bom momento da equipe na competição nacional mesmo após a eliminação na Copa do Brasil para o Bahia.Sincero, o jovem de 19 anos, que balançou a rede pela primeira vez na temporada, assumiu que buscava o cruzamento quando acabou encobrindo o goleiro santista para fazer o gol que fechou o placar no clássico.
- Eu ia cruzar (risos), tinha companheiros bem colocados na área. Às vezes também precisamos de sorte, faz parte do futebol. O importante é que a equipe fez um grande jogo e construiu uma vitória fundamental para seguirmos na briga pela classificação - finalizou.
O São Paulo volta a campo no Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (25), às 15h, diante da Chapecoense em Cotia. O Tricolor está na sétima colocação da competição, com 21pontos.

