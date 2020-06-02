Víctor Guzmán é cobiçado por clubes da Alemanha e Espanha, diz jornal

Após quatro meses do doping de Víctor Guzmán vir à tona, o jornal português 'Record' revelou que o jogador mexicano, do Pachuca, teve abordagens de clubes da Europa, especificamente da Bundesliga e da Liga da Espanha. Entretanto, até que uma resolução para o caso seja divulgada, as negociações não devem avançar.
- Possui mercado no exterior, Alemanha e Espanha esperam que sua situação tenha uma definição, porque é o meia ofensivo com mais gols nos últimos anos em toda a América Latina , teremos que esperar o que acontecer - revelou a fonte do jornal 'Record'.
Cabe salientar que o jogador testou positivo para cocaína no exame antidoping durante a última pré-temporada. Até o momento, o atleta aguarda um novo teste para definir seu futuro e saber se irá continuar fora dos gramados por mais tempo, o que pode dificultar a carreira do mexicano.
Conforme noticiado pelo 'Record', embora o jogador tenha sido devolvido após passar pelo Chivas durante a divulgação do resultado do exame, o meia deseja se transferir para a Europa. No entanto, além de clubes da Alemanha e da Espanha, equipes da Liga MX também tem interesse em Pocho, como o América.
Antes do período de inatividade do futebol mundial em virtude da pandemia global do novo coronavírus, o atleta, de 25 anos, já realizava serviços sociais visando melhorar a sua imagem perante os torcedores e a federação mexicana de futebol. E MAIS:Tal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisZagueiro brasileiro revela motivo do crescimento do futebol na MalásiaRanking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do Brasil. Confira!Barcelona quer repatriar Eric García, do Manchester City'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel Cappa E MAIS: