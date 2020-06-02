Víctor Guzmán é cobiçado por clubes da Alemanha e Espanha, diz jornal

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Após quatro meses do doping de Víctor Guzmán vir à tona, o jornal português 'Record' revelou que o jogador mexicano, do Pachuca, teve abordagens de clubes da Europa, especificamente da Bundesliga e da Liga da Espanha. Entretanto, até que uma resolução para o caso seja divulgada, as negociações não devem avançar.

- Possui mercado no exterior, Alemanha e Espanha esperam que sua situação tenha uma definição, porque é o meia ofensivo com mais gols nos últimos anos em toda a América Latina , teremos que esperar o que acontecer - revelou a fonte do jornal 'Record'.

Cabe salientar que o jogador testou positivo para cocaína no exame antidoping durante a última pré-temporada. Até o momento, o atleta aguarda um novo teste para definir seu futuro e saber se irá continuar fora dos gramados por mais tempo, o que pode dificultar a carreira do mexicano.

Conforme noticiado pelo 'Record', embora o jogador tenha sido devolvido após passar pelo Chivas durante a divulgação do resultado do exame, o meia deseja se transferir para a Europa. No entanto, além de clubes da Alemanha e da Espanha, equipes da Liga MX também tem interesse em Pocho, como o América.