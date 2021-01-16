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futebol

Victor Ferraz analisa desempenho do Grêmio no empate com o Verdão

Lateral analisou o Tricolor ao longo dos 90 minutos no Allianz Parque e a mexida tática de Portaluppi...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 23:52

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 23:52

Crédito: Cesar Greco
Na noite desta sexta-feira, o Grêmio pouco fez dentro de campo, mas nos minutos finais, através do gol de Diego Souza, arrancou um empate contra o Palmeiras pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o lateral Victor Ferraz analisou o desempenho do time e falou sobre o ajuste de Portaluppi nos vestiários para impedir os avanços do Palmeiras.
‘Foi um encaixe tático, eles estavam com um homem livre sempre e tinha superioridade, chegando fácil. O Renato teve uma leitura muito boa, mudou nosso posicionamento, ganhamos campo, controlamos o jogo e pareceu mais o Grêmio que todos estão acostumados. Fizemos um gol e tivemos a chance de ganhar o jogo. Não à toa o Weverton é goleiro de seleção brasileira’, declarou.
Com o empate, o Grêmio chegou aos 50 pontos e dorme na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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