Víctor Cuesta fala sobre postura do Inter na reta final do BR-20

Crédito: Ricardo Duarte

O próximo domingo será decisivo para o Internacional. Com 53 pontos, a equipe está com três a menos que o líder São Paulo e não pode deixar nenhum ponto escapar diante do Fortaleza, no Beira-Rio.

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Dentro do elenco o clima é de muita concentração e o zagueiro Víctor Cuesta deu o tom de como a equipe está encarando a série decisiva na reta final da competição.

‘Temos nove rodadas. Tem vários confrontos diretos. Temos que pensar jogo a jogo, são jogos muito complicados’, afirmou na coletiva de imprensa.

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