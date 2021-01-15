Víctor Cuesta fala sobre postura do Inter na reta final do BR-20

O próximo domingo será decisivo para o Internacional. Com 53 pontos, a equipe está com três a menos que o líder São Paulo e não pode deixar nenhum ponto escapar diante do Fortaleza, no Beira-Rio.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Dentro do elenco o clima é de muita concentração e o zagueiro Víctor Cuesta deu o tom de como a equipe está encarando a série decisiva na reta final da competição.
‘Temos nove rodadas. Tem vários confrontos diretos. Temos que pensar jogo a jogo, são jogos muito complicados’, afirmou na coletiva de imprensa.
+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola
Vale lembrar que, após encarar o Fortaleza, o Internacional viaja para a capital paulista, onde disputa uma ‘final’ contra o São Paulo, no Morumbi.