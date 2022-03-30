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Victor Cuesta e Rodrigo Dourado podem sair do Internacional

Colorado busca interessados no mercado para liberar os dois jogadores ...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 16:10
Importantes no passado recente, Victor Cuesta e Rodrigo Dourado estão de malas prontas para deixar o elenco do Internacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Desde a chegada do técnico Alexander Medina muita coisa mudou dentro do grupo de atletas e a dupla foi deixada de lado.
Até mesmo com a torcida, antes incontestáveis, atualmente não gozam de prestígio e foram vaiados em alguns jogos dentro do Beira-Rio.
De acordo com a Zero Hora, Rodrigo Dourado recebeu uma oferta do Fortaleza, mas não se animou em sair para o futebol nordestino.
No caso de Victor Cuesta, o Internacional tentou fazer uma negociação junto ao Corinthians que envolvia Bruno Méndez, porém não deu certo. A parte financeira pesou e o Alvinegro não se empolgou em ter Custa.
Contratos
Victor Cuesta renovou em dezembro e tem acordo com o Internacional até 2023. No caso de Rodrigo Dourado, o vinculo será até o fim de 2022.
Crédito: Foto:RicardoDuarte/Internacional

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