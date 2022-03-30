Victor Cuesta e Rodrigo Dourado podem sair do Internacional

Importantes no passado recente, Victor Cuesta e Rodrigo Dourado estão de malas prontas para deixar o elenco do Internacional.

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Desde a chegada do técnico Alexander Medina muita coisa mudou dentro do grupo de atletas e a dupla foi deixada de lado.

Até mesmo com a torcida, antes incontestáveis, atualmente não gozam de prestígio e foram vaiados em alguns jogos dentro do Beira-Rio.

De acordo com a Zero Hora, Rodrigo Dourado recebeu uma oferta do Fortaleza, mas não se animou em sair para o futebol nordestino.

No caso de Victor Cuesta, o Internacional tentou fazer uma negociação junto ao Corinthians que envolvia Bruno Méndez, porém não deu certo. A parte financeira pesou e o Alvinegro não se empolgou em ter Custa.

Contratos

Victor Cuesta renovou em dezembro e tem acordo com o Internacional até 2023. No caso de Rodrigo Dourado, o vinculo será até o fim de 2022.