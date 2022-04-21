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Victor Cardozo vê BG Pathum como candidato ao título da Liga dos Campeões da Ásia

Segundo o zagueiro brasileiro, agora os times da Tailândia disputam a competição em condições iguais aos de Japão ou Coreia do Sul...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 22:07

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 22:07
Nas últimas sete edições, a Liga dos Campeões da Ásia foi vencida por clubes de seis países diferentes. China, Emirados Árabes, Japão, Irã, Coreia do Sul e Arábia Saudita tiveram a honra de assistirem equipes nacionais conquistarem o maior torneio interclubes do continente asiático. Representante da Tailândia na AFC 2022, o BG Pathum deseja dar seguimento à variação de campeões. Essa é a afirmação do zagueiro Victor Cardozo.
- Hoje os times tailandeses não enfrentam os rivais do Japão ou da Coreia, por exemplo, com insegurança. Em razão do grande intercâmbio, do crescimento da liga local e da consequente evolução técnica dos seus jogadores, as partidas são disputadas atualmente em igualdade de condições - disse o defensor.
Vice-líder do Grupo D da competição depois de duas rodadas, o time do brasileiro tem em sua chave o Melbourne City da Austrália, o Jeonman Dragons da Coreia e o United City das Filipinas, adversário desta quinta. Caso vença, Victor e seus companheiros praticamente eliminarão o rival e darão um passo fundamental rumo à classificação. Para o camisa cinco, a AFC é uma competição que não permite vacilos.
- Se há a oportunidade de tirarmos um oponente da briga por uma das vagas, temos que aproveitá-la. Em caso de vitória deles, o grupo embola e os bons resultados que acumulamos nas primeiras rodadas não se destacam mais - encerrou.
Crédito: VictorCardozoestáconfiantenoBGPathumnaLigadosCampeõesdaÁsia(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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