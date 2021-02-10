Victor Cardozo marca e BG Pathum se distancia na liderança na Tailândia

O BG Pathum voltou a vencer e a aumentar sua vantagem para o segundo lugar na Liga Tailandesa. Com mais um gol do zagueiro Victor Cardozo, vice artilheiro da competição, a equipe bateu nesta terça o Trat por 2 a 1e tem agora 50 pontos, 10 a mais que o Port, que foi derrotado na rodada. O defensor, que chegou aos 11 gols na liga, destacou a regularidade da campanha de seu time.+ Exclusivo: Ao LANCE!, Souza, do Besiktas, afirma merecer chance na Seleção- É mais do que natural que num campeonato longo como esse haja momentos de inconstância. No entanto, até agora jogamos 18 vezes, vencemos 16 e empatamos duas. É uma trajetória brilhante e objetivamos seguir exatamente assim". - declarou.Restando 40% da Thai League para ser disputada, o BG Pathum é o franco favorito para vencê-la. A equipe sofreu somente nove gols nos 18 jogos realizados até aqui e seu sistema defensivo é considerado por muitos quase intransponível. Victor valoriza o desempenho da defesa da qual faz parte.