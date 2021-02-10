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futebol

Victor Cardozo marca e BG Pathum se distancia na liderança na Tailândia

BG Pathum é o líder do Campeonato Tailandês com dez pontos a mais do que o segundo colocado. A equipe sofreu somente nove gols nos 18 jogos....
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 14:14

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:14

Crédito: Divulgação
O BG Pathum voltou a vencer e a aumentar sua vantagem para o segundo lugar na Liga Tailandesa. Com mais um gol do zagueiro Victor Cardozo, vice artilheiro da competição, a equipe bateu nesta terça o Trat por 2 a 1e tem agora 50 pontos, 10 a mais que o Port, que foi derrotado na rodada. O defensor, que chegou aos 11 gols na liga, destacou a regularidade da campanha de seu time.+ Exclusivo: Ao LANCE!, Souza, do Besiktas, afirma merecer chance na Seleção- É mais do que natural que num campeonato longo como esse haja momentos de inconstância. No entanto, até agora jogamos 18 vezes, vencemos 16 e empatamos duas. É uma trajetória brilhante e objetivamos seguir exatamente assim". - declarou.Restando 40% da Thai League para ser disputada, o BG Pathum é o franco favorito para vencê-la. A equipe sofreu somente nove gols nos 18 jogos realizados até aqui e seu sistema defensivo é considerado por muitos quase intransponível. Victor valoriza o desempenho da defesa da qual faz parte.
- Quando um time entra em campo ciente de que as chances de ser vazado são pequenas, sua autoconfiança se eleva, pois os atletas sabem que se marcarem ao menos uma vez, provavelmente vencerão. Graças a Deus estamos realizando um ótimo trabalho e a consequência observamos na classificação.

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