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futebol

Victor Cardozo crê em reação do BG Pathum na luta pelo bi da Thai League

Clube do zagueiro brasileiro está a cinco pontos atrás do líder Buriram na competição...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 19:14

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 19:14

Cinco pontos atrás do líder Buriram, o BG Pathum United do zagueiro Victor Cardozo volta a campo pela Thai League no próximo dia 8 de janeiro, diante do Ratchaburi. O objetivo principal será retornar à zona de classificação para a AFC, a Champions Asiática. Com 27 pontos, o time do brasileiro luta pelo bicampeonato da competição, após brilhante campanha na última temporada. Victor diz acreditar numa reação rápida no retorno da liga.
- Nossa trajetória na temporada 2020/2021 foi maravilhosa. Produzimos números que entraram para a história da liga. Era de certa forma natural que houvesse uma queda naquele ritmo alucinante. Além disso, houve troca no comando do time e também no grupo. Temos muito campeonato pela frente e todas as possibilidades de vencer a disputa - afirmou Victor, que passa as festas de fim de ano com a família na Tailândia.
Um dos atletas brasileiros de maior sucesso na Tailândia nos últimos anos, Victor Cardozo pretende seguir fazendo história no país asiático. Com 32 anos, o defensor de 1,93cm, que teve breve passagem pelas divisões de base do Fluminense, faz questão de destacar o crescimento do nível do futebol local.
- Sem sombra de dúvida o intercâmbio com países como o Brasil contribuiu bastante para a evolução do futebol tailandês. Ao mesmo tempo, este mercado tornou-se muito interessante pra nós, brasileiros. Agradeço a Deus por ter me aberto esta porta. Aqui cresci como profissional e conquistei coisas das quais tenho imenso orgulho - definiu.
Crédito: VictorCardozoestáconfiantequeseutimepodesercampeãonacional(Foto:divulgação/assessoriadojogador

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