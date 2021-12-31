Victor Cardozo crê em reação do BG Pathum na luta pelo bi da Thai League

Cinco pontos atrás do líder Buriram, o BG Pathum United do zagueiro Victor Cardozo volta a campo pela Thai League no próximo dia 8 de janeiro, diante do Ratchaburi. O objetivo principal será retornar à zona de classificação para a AFC, a Champions Asiática. Com 27 pontos, o time do brasileiro luta pelo bicampeonato da competição, após brilhante campanha na última temporada. Victor diz acreditar numa reação rápida no retorno da liga.

- Nossa trajetória na temporada 2020/2021 foi maravilhosa. Produzimos números que entraram para a história da liga. Era de certa forma natural que houvesse uma queda naquele ritmo alucinante. Além disso, houve troca no comando do time e também no grupo. Temos muito campeonato pela frente e todas as possibilidades de vencer a disputa - afirmou Victor, que passa as festas de fim de ano com a família na Tailândia.

Um dos atletas brasileiros de maior sucesso na Tailândia nos últimos anos, Victor Cardozo pretende seguir fazendo história no país asiático. Com 32 anos, o defensor de 1,93cm, que teve breve passagem pelas divisões de base do Fluminense, faz questão de destacar o crescimento do nível do futebol local.

- Sem sombra de dúvida o intercâmbio com países como o Brasil contribuiu bastante para a evolução do futebol tailandês. Ao mesmo tempo, este mercado tornou-se muito interessante pra nós, brasileiros. Agradeço a Deus por ter me aberto esta porta. Aqui cresci como profissional e conquistei coisas das quais tenho imenso orgulho - definiu.