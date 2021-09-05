Victor Cardozo celebra título da Copa dos Campeões da Tailândia: 'A alegria é enorme'

O BG Pathum United iniciou a temporada 21/22 com mais uma conquista. Vencendo por 1 a 0 o Chiangrai, a equipe do zagueiro Victor Cardozo sagrou-se campeã da Copa dos Campeões da Tailândia. O jogador brasileiro falou de sua alegria em levantar o sexto troféu no país asiático.
- Realizamos uma temporada espetacular em 20/21 e não haveria melhor forma de começar essa que vencendo outra competição. Agradeço muito a Deus por me abençoar e poder ter uma nova conquista. Trabalhamos muito pra isso, portanto quando acontece, a alegria é enorme - declarou.
Neste domingo o clube de Victor começa a sua luta pelo bicampeonato da Thai League. O BG Pathum enfrentará o Chonburi pela primeira rodada da competição. Victor destacou a importância de um possível título.
- Certamente todos nos terão como alvo. Nossa responsabilidade como campeão é grande. No entanto, possuímos um bom grupo, temos mais experiência que há um ano e estamos com a mesma vontade de vencer - concluiu.