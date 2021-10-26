Victor Cardozo celebra retorno com vitória ao time do BG Pathum United

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O zagueiro Victor Cardozo voltou efetivamente à equipe do BG Pathum United na vitória do último domingo sobre o Bangkok United por1 a 0, válida pela nona rodada da Thai League. Plenamente recuperado de uma pequena lesão, o jogador falou da alegria em poder ajudar seu time a vencer.

- É sempre muito chato quando estamos de fora e não podemos contribuir para o sucesso da nossa equipe. Agradeço bastante a Deus por ter me recuperado inteiramente e de forma rápida para poder voltar a fazer o que amo. Vencemos um grande rival e isso mostra com clareza a nossa força - disse.

Com um jogo a menos e seis pontos atrás do líder Buriram, o BG Pathum luta pelo bicampeonato nacional nesta temporada. Grande artífice do título conquistado há poucos meses, Victor garante que o elenco tem consciência da relevância de um possível novo troféu.