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futebol

Victor Cardozo celebra retorno com vitória ao time do BG Pathum United

Zagueiro está recuperado de uma lesão e faz parte do triunfo por 1 a 0 no último domingo...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 20:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 20:56
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O zagueiro Victor Cardozo voltou efetivamente à equipe do BG Pathum United na vitória do último domingo sobre o Bangkok United por1 a 0, válida pela nona rodada da Thai League. Plenamente recuperado de uma pequena lesão, o jogador falou da alegria em poder ajudar seu time a vencer.
- É sempre muito chato quando estamos de fora e não podemos contribuir para o sucesso da nossa equipe. Agradeço bastante a Deus por ter me recuperado inteiramente e de forma rápida para poder voltar a fazer o que amo. Vencemos um grande rival e isso mostra com clareza a nossa força - disse.
Com um jogo a menos e seis pontos atrás do líder Buriram, o BG Pathum luta pelo bicampeonato nacional nesta temporada. Grande artífice do título conquistado há poucos meses, Victor garante que o elenco tem consciência da relevância de um possível novo troféu.
- Escrevemos nossos nomes na história do clube e do futebol do país. Agora, com muita humildade, queremos mais algumas linhas nesse texto - concluiu.

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