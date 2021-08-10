Victor Aznar chega ao Cadiz B, mira chegar ao time principal e sonha jogar a elite espanhola

Crédito: Divulgação / Cadiz B

Após dois anos e meio no Hellas Verona, da Itália, o goleiro Victor Aznar, de 19 anos, desembarcou na Espanha para um novo desafio na carreira. O jogador tem pela frente a chance de atuar pelo Cadiz B, que joga o equivalente a Série D do Campeonato Espanhol. Apesar de estar no profissional, a meta dele é chegar na equipe principal, que atua na elite do futebol do país, em breve.

Veja a tabela do Italiano- Vejo como uma grande oportunidade. O clube desde que eu cheguei me acolheu muito bem e fico feliz de sair da categoria sub-19 para jogar como profissional no Cadiz B. A equipe que estou atualmente apesar de jogar a quarta divisão, o time A joga a La Liga (Campeonato Espanhol). O meu objetivo é chegar na equipe principal - disse Victor Aznar, que assinou contrato até a metade de 2024.

Victor jogou no Brasil três anos na base do Corinthians, entre 2012 a 2016, no sub-11 e no sub-13. Antes de chegar ao futebol europeu estava no Taboão da Serra, de São Paulo. O goleiro relatou como vem sendo a experiência na Espanha.