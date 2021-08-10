Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Victor Aznar chega ao Cadiz B, mira chegar ao time principal e sonha jogar a elite espanhola
futebol

Victor Aznar chega ao Cadiz B, mira chegar ao time principal e sonha jogar a elite espanhola

Goleiro brasileiro deixou a equipe italiana do Hellas Verona para assinar com o Cadiz B nesta janela de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:48

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:48

Crédito: Divulgação / Cadiz B
Após dois anos e meio no Hellas Verona, da Itália, o goleiro Victor Aznar, de 19 anos, desembarcou na Espanha para um novo desafio na carreira. O jogador tem pela frente a chance de atuar pelo Cadiz B, que joga o equivalente a Série D do Campeonato Espanhol. Apesar de estar no profissional, a meta dele é chegar na equipe principal, que atua na elite do futebol do país, em breve.
Veja a tabela do Italiano- Vejo como uma grande oportunidade. O clube desde que eu cheguei me acolheu muito bem e fico feliz de sair da categoria sub-19 para jogar como profissional no Cadiz B. A equipe que estou atualmente apesar de jogar a quarta divisão, o time A joga a La Liga (Campeonato Espanhol). O meu objetivo é chegar na equipe principal - disse Victor Aznar, que assinou contrato até a metade de 2024.
Victor jogou no Brasil três anos na base do Corinthians, entre 2012 a 2016, no sub-11 e no sub-13. Antes de chegar ao futebol europeu estava no Taboão da Serra, de São Paulo. O goleiro relatou como vem sendo a experiência na Espanha.
- Ainda estou em processo de adaptação, mudança na parte técnica, outra língua e outros costumes. Mas isso em pouco tempo não será mais um problema. Mesmo sendo meu primeiro ano aqui e sendo jovem, pretendo terminar esta temporada jogando como titular. Quero mostrar e poder ter um espaço no time principal na temporada que vem - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados