Victor aprova nova regra para treinadores e clubes no Brasileiro: 'começar a repensar essa cultura de mudança de técnico'

O ex-goleiro e agora gerente de futebol do Atlético-MG, Victor, segue em sua adaptação no novo cargo no clube mineiro. Mas, como sempre foi um atleta de personalidade, se posicionou sobre a nova regra da CBF que veta a troca de mais de dois técnicos durante a temporada. Victor aprova a medida e diz que é preciso rever esse conceito de que mudar o comando do time é sempre o caminho para conseguir melhores resultados em campo. Confira no vídeo acima. Victor, ao lado do diretor de futebol Rodrigo Caetano, se diz favorável ao regulamento que reduz as trocas de treinadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)