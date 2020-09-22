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Victor Andrade comemora ‘tempo para treinos’ no Goiás, mas admite ansiedade para voltar a jogar

Suspenso na partida contra o Colorado, o atacante Victor Andrade admite que está com “saudades” dos jogos no Esmeraldino, que não entra em campo desde o dia 13 deste mês...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 17:42
Crédito: Divulgação/Goiás
Após a grande vitória sobre o Internacional, no último dia 13, o Goiás entrou em um período sem jogos e apenas de treinos de duas semanas, que se encerra no próximo domingo, no duelo com o Ceará, fora de casa, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Suspenso na partida contra o Colorado, o atacante Victor Andrade admite que está com “saudades” dos jogos no Esmeraldino.Victor comemorou o tempo de treinos, principalmente para a implantação da filosofia do técnico Thiago Larghi, mas admitiu que não vê a hora de voltar.
- Tem sido um período bom de treinos. Apesar de nós jogadores gostarmos de estar em campo, jogando, é bom um período só de treinamentos, para aperfeiçoar algumas coisas, trabalhar melhor a equipe. Desde a chegada do Thiago, vinha sendo jogo atrás de jogo. Agora dá tempo de trabalhar - disse o jogador, que completou:
- Infelizmente fiquei fora por suspensão da vitória contra o Inter, mas foi um grande jogo e grande resultado de toda a nossa equipe. É difícil ficar fora, você acaba sofrendo mais. Bom que posso retornar agora e ajudar a nossa equipe nessa reação no Brasileiro.
Apesar da vitória contra o Inter e o “moral” conquistado na competição, Victor quer o elenco esmeraldino com os pés no chão para o duelo contra o Ceará.
- O Ceará tem uma boa equipe, vem provando isso na competição, então será mais um jogo difícil. Esse é o Brasileirão, só tem jogo complicado e temos de trabalhar para ir bem - concluiu.

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