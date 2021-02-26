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futebol

Victor Andrade acerta ida para o futebol sul-coreano e é anunciado pelo Suwon FC

Ex-Santos e Goiás, atacante brasileiro de 25 anos irá disputar a K-League nesta temporada
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LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 14:36

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:36

Crédito: Victor Andrade está feliz por desafio na Coreia do Sul (Divulgação/Suwon FC
O atacante Victor Andrade está de casa nova para a temporada de 2021. Após defender as cores do Goiás em 2020, o brasileiro acertou sua ida para o Suwon FC, da Coreia do Sul, e irá disputar a primeira divisão sul-coreana neste ano.Aos 25 anos, Victor fala sobre a chegada ao país asiático e a expectativa em mais um desafio na carreira.
– Minha expectativa é a melhor possível nessa minha chegada à Coreia do Sul. É mais um novo desafio na carreira e estou feliz em ter acertado com o Suwon FC. Quero fazer o melhor por esse clube, mostrar meu futebol alegre dentro de campo e poder ajudar meus companheiros a conquistar os objetivos da temporada – disse o atacante Victor Andrade.
Com bagagem e experiência internacional, Victor Andrade revela ansiedade em debutar no futebol asiático. Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante embarcou rumo ao Velho Continente em 2014.
Na Europa, Victor acumulou passagens por Benfica, Vitória Guimarães e Estoril Praia, de Portugal, além do TSV 1860 München, da Alemanha, antes de retornar ao futebol brasileiro em 2018 para vestir as cores da Chapecoense.
– Já tive experiências fora do país em clubes europeus, como em Portugal e Alemanha, mas não cheguei a jogar no futebol asiático. Para mim vai ser algo incrível. Pelo pouco tempo que estou aqui, já percebi que a Coreia é um lugar fantástico e espero me adaptar o mais rápido possível. Estou muito ansioso para essa temporada e não vejo a hora de entrar em campo – concluiu.

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