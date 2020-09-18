Vico projeta evolução do Vitória na Série B

Crédito: Letícia Martins/E.C Vitória

Com jogo marcado apenas para o dia 26 de setembro, o Vitória terá muito tempo para colocar a casa em ordem e chegar na ponta dos cascos para encarar o Oeste, dentro do Barradão.Nesta sexta-feira, o atacante Vico, que marcou o gol de empate contra o Juventude, vibrou com o período sem jogos e projetou uma evolução do time.

‘Foi muito importante essa parada para a gente, que vinha em uma batida forte. Às vezes, três jogos em uma semana. É descansar um pouco e conseguir bastante treinamento, arrumar o que estava pecando. E tenho certeza que depois desses 10 dias de treino a gente vai voltar melhor’.