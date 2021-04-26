Vicente retorna aos gramados depois de um ano fora e relembra com carinho da mãe

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Foi na Ucrânia que o lateral-direito Vicente recomeçou a sua jornada como atleta de futebol. Após mais de um ano parado devido ao imbróglio que envolveu o atleta e seu antigo clube Bylis Ballsh, da Albânia, que não cumpriu com as promessas durante sua passagem e ainda não acertou os valores financeiros com o jogador.

Atualmente no Gornyak Sport, clube da segunda divisão ucrâniana, Vicente relembra dos difíceis momentos que precisou enfrentar durante sua passagem pelo clube albanês e fala com carinho da sua mãe, dona Doraci de Paula. - Me fizeram muitas promessas. Quando cheguei me falaram que eu teria um apartamento, mas durante toda minha passagem morei no alojamento, com ar condicionado que não funcionava, chuveiro gelado em um país que 7 graus é considerado calor - disse o jogador.

- Perder minha mãe durante esse período foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eles não deixaram eu ir visitar ela quando o câncer estava piorando. Se hoje eu consegui vencer na vida eu devo muito ela, que sempre me apoiou, sempre me estendeu a mão e me ensinou o valor da família e os bons costumes - completou.

O primeiro capítulo desta história de superação, teve um excelente início. O clube do lateral-direito venceu por 3a0 na última rodada da Persha Liga e Vicente atuou por 10 minutos no triunfo.