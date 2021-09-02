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futebol

Vicente comemora primeiro gol pelo VPK-Ahro, da Ucrânia: 'Fazia tempo que não marcava'

Lateral marcou o terceiro gol da equipe contra o Balkany Zorya na Copa da Ucrânia
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Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 13:51
Crédito: Divulgação
Vivendo dia de atacante, o brasileiro Vicente deixou sua marca na Copa da Ucrânia. Em duelo contra o Balkany Zorya, onde seu time venceu por 3 a 1, ele marcou seu primeiro gol pelo VPK-Ahro e comemorou muito. Atuando em alto nível, o lateral ajudou a equipe a se classificar para a próxima fase.
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- Fazer meu primeiro gol na Ucrânia foi uma sensação única. Fazia tempo que não marcava um gol. Pelas partidas que venho fazendo, merecia esse gol. Voltar a ter uma sequência de partidas está sendo maravilhoso. Fico muito feliz de poder ter marcado e ajudado a equipe a se classificar para a próxima fase.
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Na Ucrânia, Vicente já passou por FC Lviv e Hirnyk-Sport. O jogador não havia marcado por nenhum dos dois clubes. O último gol do atleta havia sido em 2017, pelo Grêmio Osasco Audax.
- Esse gol mostra que não desistimos em momento algum. Marquei nos acréscimos, mostra que o grupo não abdicou de jogar. O grupo está fechado - completou.

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