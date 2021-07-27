Vicente comemora acerto com o FC VPK-Ahro: ‘Acreditei no projeto do clube’

Antes no Hirnyk Sport, que também disputa a segunda divisão ucraniana, Vicente tem um novo clube na Ucrânia. De contrato assinado por um ano com o FC VPK-Ahro, o brasileiro falou sobre o projeto de acesso à elite do futebol no país.
Veja a tabela do Francês- É um clube organizado. Está na segunda divisão e tem um projeto muito forte para subir. Estou pegando o campeonato do início, então vai ser bom para mim. Estou muito motivado. Todos me receberam de braços abertos. Darei o meu máximo para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos - disse.
Vicente também comentou sobre sua estreia pelo clube ucraniano, que ocorreu no último final de semana.
- Foi um momento muito feliz. Pude entrar aos 41 minutos do primeiro tempo e tentei ajudar minha equipe ao máximo. Poder voltar a jogar é muito gratificante. Infelizmente nós não vencemos, mas agora é focar para conseguir a primeira vitória no campeonato - concluiu.