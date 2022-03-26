Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vice-presidente do Cuiabá exalta a importância da Copa Sul-Americana

Cristiano Dresch fala sobre as expectativas e planos na competição...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 17:58
Recentemente, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O Cuiabá está no Grupo B, junto de equipes como Racing-ARG, Melgar-PER e River Plate-URU. Cristiano Dresch, Vice-presidente do clube mato-grossense, destaca o impacto da Copa:-A Copa Sul-Americana será uma das competições mais importantes da história do Cuiabá. Já disputamos em outra oportunidade, mas agora estamos na elite do futebol brasileiro, e teremos, no mínimo, seis partidas com transmissão internacional. Fora dos gramados, o campeonato também chama a atenção dos patrocinadores, valorizando a exposição das marcas no uniforme do clube-, declara o Vice-presidente.
O executivo enxerga que a capital do estado também se beneficia com as partidas na Arena Pantanal: -Cuiabá receberá três grandes jogos na primeira fase. Certamente nosso estádio será palco de uma grande festa, com ativações especiais para a torcida. O ramo do turismo também será favorecido, com a presença de diversos torcedores que virão do exterior para acompanhar as suas equipes-, conclui Cristiano.
O primeiro compromisso do Dourado, na Copa Sul-Americana, será contra o Melgar-PER.
Crédito: Oclubeestápelasegundavezemumacompetiçãocontinental(Foto:JotaErre/PhotoPremium/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados