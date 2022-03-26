Vice-presidente do Cuiabá exalta a importância da Copa Sul-Americana

Recentemente, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O Cuiabá está no Grupo B, junto de equipes como Racing-ARG, Melgar-PER e River Plate-URU. Cristiano Dresch, Vice-presidente do clube mato-grossense, destaca o impacto da Copa:-A Copa Sul-Americana será uma das competições mais importantes da história do Cuiabá. Já disputamos em outra oportunidade, mas agora estamos na elite do futebol brasileiro, e teremos, no mínimo, seis partidas com transmissão internacional. Fora dos gramados, o campeonato também chama a atenção dos patrocinadores, valorizando a exposição das marcas no uniforme do clube-, declara o Vice-presidente.