Vice-presidente do Cuiabá estipula meta do clube no Brasileirão

No anoitecer deste domingo (10), o Cuiabá encara o Fortaleza em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O Dourado viaja até o Castelão para jogar fora de casa diante da torcida do Leão. Cristiano Dresch, vice-presidente do clube de Mato Grosso, ressaltou que a missão do clube é se manter na Série A da competição, mas que o projeto que vem sendo feito já é uma prova da força do time montado para a temporada.- Essa é uma questão que nos atentamos desde que subimos para a Série D do Brasileiro, ao longo dos últimos quatro anos. Em 2022, estamos finalizando o segundo campo do CT da base, que o profissional também utiliza. Melhoramos a estrutura da nossa preparação física, departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Estamos sempre tentando melhorar em todas as áreas.
O Cuiabá chega reforçado para a disputa do Brasileirão, contando com as chegadas de Rodriguinho, ex-Corinthians, Everton, ex-Grêmio e André Luís, também ex-Corinthians. A meta da equipe é clara, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas nada impede de algo inesperado acontecer e o Dourado brigar na parte de cima da tabela da liga.- Será um campeonato longo, equilibrado e disputado, um dos grandes desafios será também a logística de viagens, em função das grandes distâncias. O objetivo principal do Cuiabá em 2022 é a manutenção do clube na primeira divisão e isso está bem definido para nós internamente - completou Dresch.