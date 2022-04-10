Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vice-presidente do Cuiabá estipula meta do clube no Brasileirão

Cristiano Dresch destacou o projeto que vem sendo feito no clube do Mato Grosso ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 17:08

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 17:08

No anoitecer deste domingo (10), o Cuiabá encara o Fortaleza em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O Dourado viaja até o Castelão para jogar fora de casa diante da torcida do Leão. Cristiano Dresch, vice-presidente do clube de Mato Grosso, ressaltou que a missão do clube é se manter na Série A da competição, mas que o projeto que vem sendo feito já é uma prova da força do time montado para a temporada.- Essa é uma questão que nos atentamos desde que subimos para a Série D do Brasileiro, ao longo dos últimos quatro anos. Em 2022, estamos finalizando o segundo campo do CT da base, que o profissional também utiliza. Melhoramos a estrutura da nossa preparação física, departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Estamos sempre tentando melhorar em todas as áreas.
O Cuiabá chega reforçado para a disputa do Brasileirão, contando com as chegadas de Rodriguinho, ex-Corinthians, Everton, ex-Grêmio e André Luís, também ex-Corinthians. A meta da equipe é clara, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas nada impede de algo inesperado acontecer e o Dourado brigar na parte de cima da tabela da liga.- Será um campeonato longo, equilibrado e disputado, um dos grandes desafios será também a logística de viagens, em função das grandes distâncias. O objetivo principal do Cuiabá em 2022 é a manutenção do clube na primeira divisão e isso está bem definido para nós internamente - completou Dresch.
Crédito: Foto:AscomDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados