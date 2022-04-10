Vice-presidente do Cuiabá estipula meta do clube no Brasileirão

No anoitecer deste domingo (10), o Cuiabá encara o Fortaleza em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O Dourado viaja até o Castelão para jogar fora de casa diante da torcida do Leão. Cristiano Dresch, vice-presidente do clube de Mato Grosso, ressaltou que a missão do clube é se manter na Série A da competição, mas que o projeto que vem sendo feito já é uma prova da força do time montado para a temporada.- Essa é uma questão que nos atentamos desde que subimos para a Série D do Brasileiro, ao longo dos últimos quatro anos. Em 2022, estamos finalizando o segundo campo do CT da base, que o profissional também utiliza. Melhoramos a estrutura da nossa preparação física, departamento médico, fisioterapia, fisiologia. Estamos sempre tentando melhorar em todas as áreas.