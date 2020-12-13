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Vice-presidente do Cruzeiro morre por complicações da Covid-19

Biagio Teodoro Peluso, de 71 anos, fazia parte da atual diretoria, comandada por Sérgio Santos Rodrigues...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 17:07

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 17:07

Crédito: Biagio é mais uma vítima da doença que já vitimou mais de 180 mil brasileiros-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro informou o falecimento do segundo vice-presidente do clube, Biagio Teodoro Peluso. O dirigente faleceu na manhã deste domingo, 13 de dezembro, em decorrência de complicações da Covid-19.
O ítalo-brasileiro Biagio Teodoro Francesco Peluso tinha 71 anos e assumiu a diretoria executiva da instituição em junho, ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues e do primeiro vice-presidente Lidson Potsch, com a chapa sendo reeleita em outubro. Ele já tinha sido vice-presidente, de 2006 a 2011, e aceitou o desafio de assumir o cargo com a atual diretoria. De tradicional família italiana e muito representativa no clube, o pai de Biagio associou-se ao Cruzeiro ainda na década de 1960, e o segundo vice-presidente dedicou sua vida às cinco estrelas.
O Cruzeiro decretou luto oficial por 3 dias em todas as sedes do Cruzeiro, com as bandeiras hasteadas a meio mastro.

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