Vice-presidente da CBF entra com ação na Justiça para suspender eleição

Nesta quinta-feira, o vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, ajuizou mais uma ação contra a entidade. Segundo informações do 'ge', o dirigente tenta suspender a convocação da assembleia geral em razão da entidade não ter incluído times que mantém o futebol feminino nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.Com este edital, não participarão do pleito os clubes: Ferroviária, São José-SP, Real Brasília, Crespom e Esmac.

Na nova ação, Feijó entende que a Lei Pelé não faz distinção de gêneros para participar nas eleições das entidades de desporto. Por esta razão, as equipes femininas não poderiam deixar de estar presentes.Na terça-feira, a Justiça do Rio já havia indeferido uma outra ação ajuizada por Feijó, que ele requereu a anulação do acordo entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. Segundo o cartola, o termo não teria validade, tendo em vista que eles e os outros vice-presidentes não presenciaram as tratativas.