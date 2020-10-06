Vice-líder, Chapecoense recebe o Botafogo-SP

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians

A 14ª rodada da Série B tem continuidade nesta terça-feira e um dos jogos acontece na Arena Condá. A partir das 19h15 (Horário de Brasília), Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam com objetivos distintos.Como chegam

A cada rodada que passa, a Chape confirma o seu bom momento com Umberto Louzer e aparece na vice-liderança, com 22 pontos. Agora, a meta é não dar bobeira dentro de casa, somar mais três pontos e abrir vantagem dos rivais diretos.