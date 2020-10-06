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Vice-líder, Chapecoense recebe o Botafogo-SP

Verdão do Oeste e Pantera medem forças a partir das 19h15 (Horário de Brasília) desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 23:03

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 23:03

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
A 14ª rodada da Série B tem continuidade nesta terça-feira e um dos jogos acontece na Arena Condá. A partir das 19h15 (Horário de Brasília), Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam com objetivos distintos.Como chegam
A cada rodada que passa, a Chape confirma o seu bom momento com Umberto Louzer e aparece na vice-liderança, com 22 pontos. Agora, a meta é não dar bobeira dentro de casa, somar mais três pontos e abrir vantagem dos rivais diretos.
Já a Pantera vem de vitória no torneio. Após um longo período na seca, Claudinei Oliveira e seus comandados bateram o Paraná dentro de casa e querem derrotar mais um ‘’favorito’ na competição.

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