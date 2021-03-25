Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vice-líder, Brusque visita o Criciúma pelo Campeonato Catarinense

Quadricolor pode chegar à liderança com uma vitória nessa quinta-feira (25) no estádio Heriberto Hulse
...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 14:45
Crédito: Treinador está no clube do interior catarinense desde 2017 (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC
Em situações opostas na tabela de classificação, Criciúma e Brusque se enfrentam nesta quinta-feira (25) em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Com nove pontos, o Quadricolor ocupa a segunda posição enquanto o Leão, com apenas dois, é o penúltimo.>Classificação completa e atualizada do CatarinenseApesar da disparidade entre as equipes na pontuação e na tabela de classificação, o treinador do Brusque, Jerson Testoni, rechaça a ideia de favoritismo e prevê um confronto equilibrado:
- Não acredito em favoritismo, o campeonato estadual é muito forte e equilibrado, um dos mais difíceis do Brasil. Jogando em Criciúma se torna uma partida ainda mais difícil, mas estamos muito bem preparados, temos que entrar focados, concentrados, assim como fizemos na última partida.
Este será o quarto encontro do treinador com o rival estadual sendo que, nos três jogos realizados no ano passado, foram duas vitórias e um empate.
- Isso é muito gratificante (invencibilidade no confronto), porque é uma das grandes equipes de Santa Catarina e do futebol brasileiro, então ter um retrospecto como esse contra um time de alto nível é muito importante, mas já é passado, as equipes são bem diferentes, principalmente a deles, então temos que focar no jogo de agora - finalizou.
A partida entre Brusque e Criciúma nessa quinta está marcada para às 19h (de Brasília) no Estádio Heriberto Hülse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados