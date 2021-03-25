Vice-líder, Brusque visita o Criciúma pelo Campeonato Catarinense

Crédito: Treinador está no clube do interior catarinense desde 2017 (Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Em situações opostas na tabela de classificação, Criciúma e Brusque se enfrentam nesta quinta-feira (25) em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Com nove pontos, o Quadricolor ocupa a segunda posição enquanto o Leão, com apenas dois, é o penúltimo.>Classificação completa e atualizada do CatarinenseApesar da disparidade entre as equipes na pontuação e na tabela de classificação, o treinador do Brusque, Jerson Testoni, rechaça a ideia de favoritismo e prevê um confronto equilibrado:

- Não acredito em favoritismo, o campeonato estadual é muito forte e equilibrado, um dos mais difíceis do Brasil. Jogando em Criciúma se torna uma partida ainda mais difícil, mas estamos muito bem preparados, temos que entrar focados, concentrados, assim como fizemos na última partida.

Este será o quarto encontro do treinador com o rival estadual sendo que, nos três jogos realizados no ano passado, foram duas vitórias e um empate.

- Isso é muito gratificante (invencibilidade no confronto), porque é uma das grandes equipes de Santa Catarina e do futebol brasileiro, então ter um retrospecto como esse contra um time de alto nível é muito importante, mas já é passado, as equipes são bem diferentes, principalmente a deles, então temos que focar no jogo de agora - finalizou.