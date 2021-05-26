Vice goiano, dificuldade no alto e reencontro com Kelvin: como chega o Vila Nova para enfrentar o Botafogo

Crédito: Douglas Monteiro/Vila Nova

O primeiro de 38 capítulos. O Botafogo estreia na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira diante do Vila Nova, no Estádio OBA, em Goiânia. Mesmo tendo uma temporada de altos e baixos até agora, o objetivo é apenas um: voltar para a elite nacional.

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Em campo, o Alvinegro terá, de cara, o campeão da Série C. Apesar do título, a equipe comandada por Wagner Lopes não chega para o Brasileirão com a moral no alto: o Vila Nova perdeu o título do Campeonato Goiano para Grêmio Anápolis no último domingo. Nos pênaltis, a equipe jogou fora a chance de dar fim a jejum de 16 anos, como explica Paulo Massad, da "Rádio Sagres 760".

– Por conta da pandemia, algumas finais acumularam na temporada mesmo sendo de 2020. A parte final do Goiano de 2020, que o Vila sequer chegou a disputar as finais porque priorizava a Série C, foi esse ano. No Goiano 2021, o Vila perdeu o título para o Grêmio Anápolis nos pênaltis. Isso pegou mal, o torcedor ficou bem chateado, o próprio clube, internamente, sentiu muito a derrota. A última vez que conquistou o título foi em 2005. Já tinha chegado em algumas decisões e perdido, mas eram clássicos. Dessa vez, foi para um time do interior - afirmou, em contato com o LANCE!.

O time-base do Vila Nova - que pode passar por alterações até sexta-feira - é: Georgemy; Celsinho, Renato, Saimon, Rafael Donato; Dudu, Arthur Rezende, João Pedro; Pedro Bambu, Henan, Kelvin. O meia Alan Mineiro, que vinha sendo titular, está na fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha.MAPA DA MINA?Na temporada 2021, o Vila Nova tem 18 jogos. São nove vitórias, seis empates e três derrotas, com 25 gols marcados - média de 1,38 por jogo - e 12 sofridos - 0,66 a cada compromisso.​ Além do vice-campeonato do Goiano, a equipe eliminou Atlético-BA e Juventude na Copa do Brasil e vai enfrentar o Bahia na próxima fase.

Apesar do pouco número de gols, a defesa do Vila Nova tem uma dificuldade chave contra os adversários: a bola aérea. Seja em todos os tipos, faltas cobradas em direção à área, escanteios e até mesmo quando o atacante é acionado em jogo direto para disputar no alto com o defensor.

– O Vila sofreu muitos gols de bolas aéreas. Apesar de ter dois zagueiros com boa estatura, Rafael Donato e Saimon, o time sofre com bolas de paradas. Inclusive, o gol do Grêmio Anápolis na final do Goiano foi justamente em uma falta de longe que resultou em um gol de cabeça - analisou o jornalista.Dos 12 gols levados pelo Vila na temporada 2021, sete têm relação com bolas aéreas: três de escanteio, um de cruzamento com a bola rolando, dois de faltas batidas em direção área e um que o zagueiro perde uma disputa aérea com o atacante após uma reposição do goleiro e outro jogador do adversário sai "cara a cara" com o goleiro.

A equipe de Wagner Lopes também cometeu três pênaltis na temporada 2021: dois viraram gols para os adversários e um foi defendido pelo goleiro Georgemy.

– O ponto forte vem sendo o meio-campo, que marca bem e tem força. Tem jogadores jovens, o Dudu foi o destaque do Campeonato Goiano, o Arthur Rezende tem qualidade no passe e o Alan Mineiro precisa de uma bola para decidir um jogo. O ataque é até criticado porque o meio cria muitas chances mas o time desperdiça muito - completou Paulo.REENCONTRO COM KELVINA partida também marca o encontro do Botafogo com um rosto conhecido: Kelvin, que fez parte da campanha do rebaixamento na última temporada. Uma das contratações feitas da gestão anterior mais contestadas pela torcida, o atleta saiu do clube sem nenhuma participação direta em gol e foi afastado dos jogos antes mesmo do contrato acabar.

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No Vila Nova, contudo, o atacante passa por um período individual diferente. Titular de Wagner Lopes, Kelvin foi importante na campanha do Goiano, com três gols marcados.