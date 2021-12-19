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futebol

Vice do Grêmio revela quem fica no elenco para 2022

Denis Abrahão analisa o elenco junto da comissão técnica e definiu quem permanece...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 16:19

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 16:19

Denis Abrahão tem sido a principal voz do Grêmio nos últimos tempos. Sempre com falas polêmicas, o dirigente desperta uma explosão de sentimentos no torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Disposto a mudar o elenco do Grêmio para a temporada 2022, o dirigente concedeu entrevista à RBS e deu o nome de quem permanece no grupo.
'O Brenno, Chapecó, os dois da base. O Felipe (lateral) está voltando da Ponte Preta, não sei se vai ficar. Geromel e Kannemann. Diogo está conosco, Lucas Silva, Thiago Santos, Ferreira, Jhonata Robert. Ou seja, todos que vocês conhecem. Esses jogadores todos contamos. Com todos que foram falados. Pode haver a saída de algum desses? Pode. Mas aí tem que chegar dois, três. Se não, não vai sair ninguém'.
Saídas
Com três nomes confirmados (Rafinha, Cortez e Diego Souza), a diretoria do Tricolor trabalha forte para negociar outros atletas até o fim do ano.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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