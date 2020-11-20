Vice do Grêmio promete não priorizar nenhuma competição

Na tarde da última quarta-feira, o Grêmio bateu o Cuiabá por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil. Agora, a equipe de Renato Gaúcho vai encarar o São Paulo na semifinal do mata-mata nacional.Diante do bom momento na competição, o Tricolor se vê numa indecisão de priorizar um torneio ou seguir forte em todas as frentes. Porém, de acordo com a diretoria, a ordem é atacar nas três competições em disputa (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).