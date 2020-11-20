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futebol

Vice do Grêmio promete não priorizar nenhuma competição

Pedro Luz acredita que o Tricolor tem condições de brigar por todos os títulos da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 21:27

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:27

Crédito: Lucas Uebel | Grêmio FBPA
Na tarde da última quarta-feira, o Grêmio bateu o Cuiabá por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil. Agora, a equipe de Renato Gaúcho vai encarar o São Paulo na semifinal do mata-mata nacional.Diante do bom momento na competição, o Tricolor se vê numa indecisão de priorizar um torneio ou seguir forte em todas as frentes. Porém, de acordo com a diretoria, a ordem é atacar nas três competições em disputa (Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).
‘O Grêmio prioriza todas as competições. Nos preparamos para disputar todas em condição de igualdade. E estamos, como sempre foi dito pelo presidente, pelo Renato e por mim, trabalhando para que tenhamos as condições de disputa em todas’, afirmou Paulo Luz, vice-presidente do clube.
Vale lembrar que nesta temporada, o Grêmio já soltou o grito de campeão ao vencer o Gauchão, o terceiro consecutivo.

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