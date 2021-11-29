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futebol

Vice do Grêmio lamenta postura do time contra o Bahia

Denis Abrahão não escondeu a sua chateação com outra derrota do Tricolor no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 17:05

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:05

A cada rodada que passa o rebaixamento do Grêmio para a Série B ganha forma e a situação se torna dramática nas jornadas finais do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos bastidores, quem se incomodou com a situação do time foi o vice de futebol Denis Abrahão, que revelou um grande desanimo do elenco na reta final do torneio.
‘O departamento de marketing produziu um cenário muito bacana, motivacional. Eu falei com o grupo de jogadores, mostrando que precisávamos jogar uma Copa do Mundo. Não foi o que se viu. Temos que saber os motivos pelos quais não aconteceu. Mas isso saberemos a partir de segunda’, afirmou em coletiva, antes de completar:
‘O que mais me preocupou foi o estado anímico na primeira meia hora de jogo. Fizemos de tudo. O que mais podemos fazer? Não sei’.
Calendário
Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio encara o São Paulo, em jogo que será disputado na Arena.
Crédito: DenisacumulatrabalhosemdiferentefunçõesnasúltimasdécadasnoTricolor(Reprodução/YouTube

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