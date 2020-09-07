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futebol

Vice do Grêmio garante time no mercado, mas descarta Cavani

Uruguaio foi ligado do Tricolor na semana passada, mas acabou descartado pelos dirigentes do clube...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 13:20
Crédito: Divulgação: twitter PSG
Na última sexta-feira, a torcida do Grêmio foi pega de surpresa com a notícia que o uruguaio Edinson Cavani estava negociando a sua transferência junto ao Tricolor, mas o presidente Romildo Bolzan descartou a negociação.Apesar da palavra do dirigente, o centroavante ainda é tema dentro do clube e Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, fez questão de encerrar a qualquer especulação.
‘Nós queremos reforços. Mas não é o Cavani. A nossa meta é um lateral-esquerdo e estamos atentos ao mercado’, garantiu
De olho no mercado e com Cavani descartado, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Bahia, em Salvador.

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