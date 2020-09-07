Vice do Grêmio garante time no mercado, mas descarta Cavani

Na última sexta-feira, a torcida do Grêmio foi pega de surpresa com a notícia que o uruguaio Edinson Cavani estava negociando a sua transferência junto ao Tricolor, mas o presidente Romildo Bolzan descartou a negociação.Apesar da palavra do dirigente, o centroavante ainda é tema dentro do clube e Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, fez questão de encerrar a qualquer especulação.
‘Nós queremos reforços. Mas não é o Cavani. A nossa meta é um lateral-esquerdo e estamos atentos ao mercado’, garantiu
De olho no mercado e com Cavani descartado, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Bahia, em Salvador.