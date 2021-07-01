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futebol

Vice do Grêmio confirma a continuidade de Tiago Nunes

Marcos Herrmann concedeu entrevista coletiva no Alfredo Jaconi e garantiu que a comissão técnica permanece...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 00:57

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 00:57
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Os próximos dias do Grêmio serão agitados. Sem vencer no Brasileirão e na lanterna da competição, a crise só aumenta pelos lados do Tricolor.
Após o confronto diante do Juventude, os rumores davam conta que Tiago Nunes havia sido demitido do cargo, que foi desmentido pelo vice de futebol Marcos Herrmann.
Com dificuldade para bancar o treinador, o dirigente deixou claro que espera um ‘fato novo’ no próximo jogo e dá a vitória como a única maneira de bancar a comissão técnica.
‘Sexto jogo sem vitória é inaceitável. Agora, nós estamos no dia a dia no CT, a gente vê o trabalho, é muito bom, de muita intensidade, mas não está dando resultado no campo. É o fato inconteste. Como torcedor, vemos o jogo também. Obviamente cobramos muito no vestiário, pedimos alguma providência mais efetiva. O que foi compreendido pela comissão, também estão ansiosos por resultados. Vamos precisar de algum fato novo, mas não é a troca da comissão técnica. Não nesses próximos dias’, declarou.
O próximo adversário do Grêmio no Campeonato Brasileiro é o Atlético-GO, na Arena, em Porto Alegre.

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