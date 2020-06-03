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futebol

Vice do Grêmio analisa o retorno do Campeonato Gaúcho

Pedro Luz confia na volta da competição, mas faz o alerta para os cuidados com a saúde...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 22:05

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 22:05

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Suspenso desde o dia 16 de março, o Campeonato Gaúcho ainda não tem uma data certa para o retorno. De acordo com os dirigentes locais, existe a possibilidade que o torneio regresse entre a segunda quinzena de julho e o começo de agosto, mas vai depender do controle da pandemia do coronavírus no Rio Grande do Sul.E MAIS:Thiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no BayernAtacante do Tolima lembra passagem com Ronaldo FenômenoEx-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDentro do Grêmio a ansiedade pela volta da competição é grande e, o vice-presidente de futebol do Tricolor, reforçou o coro à TV oficial do Tricolor, mas demonstrou consciência sobre o momento de saúde que o país atravessa.
‘Estamos estacionados em um ponto. Diante de toda pandemia, acontecimentos do país, temos uma situação, apesar das perdas que lamentamos muito, temos situação controlada. Se o processo evoluir nesse ponto de equilíbrio, como as demais atividades vêm sendo retomadas, a gente entende que o futebol também é um negócio, entretenimento importante, poderá ter início de julho, segunda quinzena de julho ou mais tardar em agosto, ter um Campeonato Gaúcho retomado’, afirmou.
‘É uma situação delicada. Mas tratamos com muita seriedade, responsabilidade, no sentido de priorizar que o clube mantenha a solidez e algo que demoramos anos a construir, que é a sustentabilidade financeira do Grêmio. Temos que achar um ponto de equilíbrio para cuidar das finanças e que tenhamos um time, e o Grêmio tem um elenco forte, para fazermos essa condução com muita sabedoria assim que o futebol for retomado’, concluiu.
No Gauchão desta temporada, o Grêmio chegou até a final do turno inicial e foi derrotado pelo Caxias. No returno, o time de Renato Gaúcho estava na liderança da chave B e tinha o Internacional como próximo adversário. E MAIS:

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