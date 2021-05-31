Vice do Grêmio admite preocupação com casos de Covid-19 no elenco

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após a estreia do Campeonato Brasileiro o Grêmio ligou o sinal de alerta para as próximas semanas, já que o time vê de perto o surto de Covid-19 entre atletas e comissão técnica.

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Para o confronto no torneio nacional, além do técnico Tiago Nunes, o clube não pôde contar com seis atletas.

No fim, o resultado de 3 a 2 para o Ceará ficou em segundo plano, já que a gerência quer a recuperação de todos para que o time volte a vencer na temporada.

Após o jogo, o vice-presidente do Grêmio, Marcos Herrmann falou sobre a situação dentro do grupo.

‘Lógico que preocupa, é lógico que escapou. É evidente, não posso negar os fatos. Mas em muitos clubes aconteceu isso, não somos um clube qualquer, não queríamos isso. Passamos mais de um ano sem ter. Mas aconteceu. Aconteceu com o Boca Juniors, River Plate. Isso faz parte, se chama pandemia, é incontrolável. Fizemos testes duas vezes por semana. Realmente bateu no ponto de vista psicológico. Mas vamos superar e tocar a vida’, afirmou.

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