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Vice do Galo reclama de pênalti não marcado e dispara contra Leonardo Gaciba: 'Sem capacidade moral'

Indignado, Lásaro Cândido criticou a arbitragem e o chefe de arbitragem da CBF pelo twitter. '(O Gaciba) Não pode mais continuar no cargo', disse...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 06:00

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 06:00

Crédito: O vice do Galo foi incisivo contra o chefe da arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba-(Reprodução
A derrota do Atlético-MG para o Bahia nesta segunda-feira por 3 a 1 em Salvador, que tirou a liderança da equipe no Brasileiro, não gerou apenas indignação pelo mau desempenho. Questões de arbitragem também incomodaram o clube. O vice-presidente do clube mineiro, Lásaro Cândido da Cunha, questionou a não marcação de um pênalti pelo árbitro Anderson Daronco, além de não haver intervenção do VAR no lance. Lásaro reclamou de uma jogada que aconteceu no primeiro tempo, quando a equipe vencia o time baiano por 1 a 0. Keno teria sofrido pênalti após ser derrubado na área em disputa com Lucas Fonseca. Os jogadores pediram a marcação da penalidade, mas não houve comoção da arbitragem ou mesmo do VAR no lance, gerando a revolta do dirigente. - Poderíamos ter feitos muitos gols no primeiro tempo(incompetência nossa). Mas houve pênalti claro e não marcado estranhamente pelo árbitro gaúcho e chancelado pelo VAR - disse Lásaro em sua conta no Twitter. Em em seu momento de contrariedade com a condução do jogo pela arbitragem, o vice-presidente do Atlético pediu a saída de Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF. A celeuma com Gaciba pode ter a ver com o pedido do São Paulo em anular o jogo contra o alvinegro após o dirigente declarar que houve erro na vitória atleticana sobre o São Paulo, por 3 a 0, no Mineirão em um lance corrigido de forma equivocada pelo VAR no gol do atacante Luciano, do Tricolor, quando o placar ainda estava 0 a 0. Lásaro disparou: - O Gaciba, chefe da arbitragem da CBF, não tem mais capacidade moral de continuar no comando da arbitragem da CBF - escreveu Lásaro. A derrota para o Bahia fez o Galo cair para a terceira posição no campeonato, com 31 pontos, três a menos do que Internacional e Flamengo. O time mineiro ainda tem um jogo a menos do que os rivais. O Atlético volta a campo no sábado, 24, às 21h, no Mineirão, diante do Sport-PE.

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