Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vice do Galo fala que comissão técnica de Sampaoli precisa ser avaliada pela nova diretoria
futebol

Vice do Galo fala que comissão técnica de Sampaoli precisa ser avaliada pela nova diretoria

Lásaro Cândido, que está de saída, fez postagens sobre seu período no Atlético-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2020 às 17:45

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 17:45

Crédito: O atual vice acha que a equipe de Sampaoli precisa de uma avaliação do seu trabalho-(Reprodução
A derrota do Galo por 3 a 0 para o São Paulo repercutiu na diretoria do clube, com declarações públicas de cobrança inclusive. O vice-presidente Lásaro Cândido da Cunha foi às redes sociais e deu seu parecer sobre o desempenho do time e sugeriu que a nova diretoria, composta pelo presidente eleito Sérgio Coelho e pelo vice José Murilo de Procópio, façam uma avaliação atenta da comissão técnica alvinegra, capitaneada por Jorge Sampaoli. -O comando técnico merece avaliação detalhada da nova administração; o futebol precisa de estabilidade e segurança, mas quem o detém tem que se submeter a cultura vencedora do clube, suas tradições, compartilhar decisões, corrigir erros etc Ninguém está acima do clube-disse Lásaro em sua conta no Twitter. O treinador argentino tem contrato com o clube até o fim de 2021 e já tem a intenção do presidente eleito Sérgio Coelho de seguir contando com o trabalho do técnico. O atual vice deixará o clube no fim do ano e revelou que recebeu convite da futura diretoria para seguir no Galo e falou que o novo comando possa fazer a correção de rota que for necessária.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A -De saída do Clube - saída que anunciei publicamente há 2 anos - deixei há alguns meses de ir ao CT, ver in loco os treinamentos, acompanhar de tudo perto etc. O clube já está em transição com a nova administração; o futebol precisa do olhar de perto e eventual correção de rotas. Vou avisar para alguns: tenho vários convites, inclusive da nova administração. Estou refletindo. Detalhe importante: quem acha que pode agredir, vaze logo senão será feito por aqui. Esse aí, por exemplo, o “vazei” antes dos 14 dias.. rs Bloqueado e livre!-disse, se referindo também a torcedores que foram pouco gentis na conversa com o dirigente. Por fim, após diversas manifestações de torcedores que o criticaram, o atual vice falou: -Quando deparo com agressões de “inocentes”e”oportunistas”, reflito se esses são ATLETICANOS de verdade... nessas horas, indago se valeu a pena nesses 12 anos ter perdido o sono, talvez uma parte da saúde, gasto minha inteligência para ajudar tirar o clube dos caos e depois (vir) a Libertadores, etc-concluiu. A nova diretoria do Atlético-MG vai tomar posse no dia 4 de janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados