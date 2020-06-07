Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'

Crédito: Roger está no futebol chinês desde 2018, após fazer sucesso no Galo- ( Divulgação/Shandong Luneng

O Atlético-MG observa, monitora e “namora” a situação do atacante Róger Guedes, de 23 anos, que pertence ao Shandong Luneng, da China. Seu clube avisou que ele não poderá retornar ao país asiático devido a pandemia do coronavírus. É uma resolução do governo chinês de impedir pessoas que estão fora do país voltarem para manter o controle da doença, epicentro inicial da crise de saúde no mundo.

Com essa situação, Roger poderá ser emprestado emprestado a um clube brasileiro até o fim da temporada, gerando interesse novamente no Galo e outras equipes, pois os chineses estão dispostos a pagar 100% dos salários do jogador.

Esse cenário positivo gerou uma fala esperançosa para o torcedor, dita pelo vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha. -O Róger Guedes já ligou várias vezes para o Atlético. Ele é louco para voltar. Mas não dá para fazer loucura. Se for para fazer loucura eu sou contra, mas não sou eu que defino isso- disse Lásaro, em entrevista ao Fala Galo, para reforçar em seguida que a vinda do atleta é complicada.

-O Róger Guedes tem um salário muito alto. Acho muito difícil. Exceto se os chineses pagarem. É um valor muito alto-disse.E MAIS:Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeiraFora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas CândidoNathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge SampaoliSem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroSette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGO Galo surge como candidato a repatriar o atacante, mas há um empecilho: existe uma multa de 3 milhões de euros (R$ 16,8 milhões) imposta pelo Palmeiras ao vender o jogador, em 2018, que caso ele voltasse ao Brasil antes de dois anos, o clube paulista receberia esse valor. A cláusula foi inserida pelo atual diretor de futebol do clube mineiro, Alexandre Mattos, que comandava do futebol do Verdão na época da negociação de Roger com o futebol da China.

Com dificuldades financeiras, o Atlético-MG tem contado com a ajuda de parceiros para viabilizar contratações, casos de Alan Franco, vindo do Independiente Del Valle e Léo Sena, ex-Goiás, contratados esta semana.