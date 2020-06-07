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Vice do Atlético-MG, sobre Roger Guedes: 'Ele é louco para voltar'

Porém, o dirigente reforçou que a volta para o Galo é complicada devido ao seu alto salário. A contratação será viável com os chineses bancando seus salários...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 22:13

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 22:13

Crédito: Roger está no futebol chinês desde 2018, após fazer sucesso no Galo- ( Divulgação/Shandong Luneng
O Atlético-MG observa, monitora e “namora” a situação do atacante Róger Guedes, de 23 anos, que pertence ao Shandong Luneng, da China. Seu clube avisou que ele não poderá retornar ao país asiático devido a pandemia do coronavírus. É uma resolução do governo chinês de impedir pessoas que estão fora do país voltarem para manter o controle da doença, epicentro inicial da crise de saúde no mundo.
Com essa situação, Roger poderá ser emprestado emprestado a um clube brasileiro até o fim da temporada, gerando interesse novamente no Galo e outras equipes, pois os chineses estão dispostos a pagar 100% dos salários do jogador.
Esse cenário positivo gerou uma fala esperançosa para o torcedor, dita pelo vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha. -O Róger Guedes já ligou várias vezes para o Atlético. Ele é louco para voltar. Mas não dá para fazer loucura. Se for para fazer loucura eu sou contra, mas não sou eu que defino isso- disse Lásaro, em entrevista ao Fala Galo, para reforçar em seguida que a vinda do atleta é complicada.
-O Róger Guedes tem um salário muito alto. Acho muito difícil. Exceto se os chineses pagarem. É um valor muito alto-disse.E MAIS:Marrony no Atlético-MG? Vasco tenta valorizar atacante em meio à crise financeiraFora dos planos de Sampaoli, Galo rescinde com Lucas CândidoNathan faz 'campanha' por vaga de titular e reforça interese em ficar no Galo de Jorge SampaoliSem poder voltar à China, Roger Guedes pode ser emprestado para algum time brasileiroSette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGO Galo surge como candidato a repatriar o atacante, mas há um empecilho: existe uma multa de 3 milhões de euros (R$ 16,8 milhões) imposta pelo Palmeiras ao vender o jogador, em 2018, que caso ele voltasse ao Brasil antes de dois anos, o clube paulista receberia esse valor. A cláusula foi inserida pelo atual diretor de futebol do clube mineiro, Alexandre Mattos, que comandava do futebol do Verdão na época da negociação de Roger com o futebol da China.
Com dificuldades financeiras, o Atlético-MG tem contado com a ajuda de parceiros para viabilizar contratações, casos de Alan Franco, vindo do Independiente Del Valle e Léo Sena, ex-Goiás, contratados esta semana.
Pelo Atlético-MG, Roger Guedes fez 13 gols em 28 jogos no ano de 2018, deixando saudades no torcedor alvinegro,que vê o jogador como um reforço capaz de elevar o nível do ataque atleticano.E MAIS:Sette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MGVasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaFechado com o Galo, Léo Sena teve ótimos números no Brasileirão 2019Atlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del ValleAtlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhões E MAIS:

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