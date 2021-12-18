Vice de Futebol foca em retorno do Grêmio à elite: 'Vamos voltar mais fortes'

Rebaixado para a Série B, o Grêmio começará a temporada de 2022 pressionado e a diretoria sabe que não terá oportunidade para falhar novamente.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Um dos mais cobrados é o vice de futebol do Tricolor, Denis Abrahão, que falou sobre o seu trabalho para a próxima temporada.

- Não vou contratar o jogador por contratar. Tenho que conhecer o histórico do jogador, isso me preocupa no ponto de vista de contratação de pessoas, seres humanos. Não adianta ter um craque que não esteja comprometido com os objetivos do departamento de futebol. Queremos manter essa transparência em torno dos nossos objetivos. Jogadores entenderem que vão disputar uma Série B. Vamos nos deparar com as dificuldades de uma Série B. Infelizmente é a nossa realidade e não podemos fugir - afirmou à RBS TV.

Apesar do momento difícil, o cartola abriu o jogo e demonstrou confiança no retorno do Grêmio à elite.

- O Grêmio vive e tem que viver intensamente esse novo momento de Série B. Caímos para a Série B e vamos ter que viver a Série B. Depois, o Grêmio volta forte, pode escrever’.