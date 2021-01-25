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Vice-campeão da Super Liga da Malásia, brasileiro renova com o Kedah e diz: 'Sensação de alívio'

Aos 28 anos, defensor diz que espera retribuir a confiança depositada em seu futebol e elogia a sintonia do elenco: 'Estou bastante empolgado e empenhado para trabalhar firme'...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:34

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:34

Crédito: Renan Alves chegou ao Kedah FA em 2019 e já demonstra estar super adaptado à Malásia(Divulgação/Kedah
Após ser vice-campeão da Super Liga da Malásia, o zagueiro brasileiro Renan Alves assinou a renovação de contrato com o Kedah FA, nesta segunda-feira, e comemorou o desfecho da negociação. Aos 28 anos, o defensor destacou que espera retribuir a confiança depositada em seu futebol e elogiou a sintonia do elenco.
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- Foi sensação de alívio essa renovação. A gente já vinha conversando há um tempo e o clube estava interessado na minha permanência, como eu também. Mesmo devido a algumas lesões no ano passado e também a pandemia do Coronavírus, graças a Deus, a gente conseguiu chegar a um acordo e tenho certeza que este ano vai ser totalmente diferente. Estou bastante empolgado e empenhado para trabalhar firme - disse.
- Quero chegar na melhor forma física e ajudar o Kedah do jeito que for. Espero retribuir em campo a confiança que o clube vem depositando em mim, além dos meus companheiros. Todo mundo estava ansioso por esse desfecho. Temos um grupo muito unido e sempre estamos em uma só sintonia. Prevaleceu o carinho da comissão técnica e dos atletas para ficar. Agora é trabalhar firme e corresponder dentro de campo - completou o zagueiro.
Com isso, Renan Alves chegou ao Kedah FA em 2019 e já demonstra estar super adaptado ao país. Para 2021, o zagueiro fez as projeções do que espera na temporada e afirmou que almeja lutar pelo título novamente.
- Quero estar bem física e psicologicamente. Evitar se machucar ao máximo e trabalhar firme para está bem. Consequentemente os objetivos não só meus, mas do time aparecem. Estou aqui no clube indo para o terceiro ano e aprendi a brigar por títulos aqui. Estamos sempre almejando por isso. Chegaram novos jogadores e todos com muita qualidade. Todo mundo que vem é para somar. Eles vão ajudar muito a gente. Estamos com uma expectativa muito grande para novamente brigar lá em cima - finalizou.

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