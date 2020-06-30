Vice-artilheiro do Carioca, Caio Dantas acerta com o Água Santa

Crédito: Divulgação/Boavista

Destaque do Boavista na disputa do Campeonato Carioca deste ano, Caio Dantas vai defender o Água Santa.

O atacante de 27 anos é o vice-artilheiro do estadual do Rio com sete gols (atrás somente de Gabigol e ao lado de João Carlos, do Volta Redonda) e estava livre no mercado após seu contrato com o clube carioca se encerrar durante a pandemia.

- Joguei ao lado de grandes jogadores e enfrentei atletas de muita qualidade. Então ter um destaque no Carioca é muito bom para a sequência da minha carreira. Claro que isso foi fruto do meu trabalho e esforço dentro de campo, mas agradeço ao Boavista, que acreditou em mim desde a minha chegada e sempre se mostrou organizado dentro e fora de campo. Eu queria muito ter saído com o título da Taça Guanabara, mas infelizmente não deu. Vou seguir um novo desafio no Água Santa, mas fica a minha torcida para o Boavista, que é um grande clube e tem tudo para crescer ainda mais no cenário nacional - descreveu o avante.

Antes de assinar com o Água Santa, o atacante quase foi parar no futebol chinês. A sua transferência para o Suzhou Dongwu, da segunda divisão chinesa, tinha tudo para ser concretizada. Mas uma decisão do Governo chinês de suspender voos internacionais devido a pandemia do novo coronavírus dificultou o negócio.