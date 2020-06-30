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futebol

Vice-artilheiro do Carioca, Caio Dantas acerta com o Água Santa

Jogador recebeu propostas de clubes brasileiros e quase foi para o futebol chinês antes de acertar com o time paulista
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Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 20:03
Crédito: Divulgação/Boavista
Destaque do Boavista na disputa do Campeonato Carioca deste ano, Caio Dantas vai defender o Água Santa.
O atacante de 27 anos é o vice-artilheiro do estadual do Rio com sete gols (atrás somente de Gabigol e ao lado de João Carlos, do Volta Redonda) e estava livre no mercado após seu contrato com o clube carioca se encerrar durante a pandemia.
- Joguei ao lado de grandes jogadores e enfrentei atletas de muita qualidade. Então ter um destaque no Carioca é muito bom para a sequência da minha carreira. Claro que isso foi fruto do meu trabalho e esforço dentro de campo, mas agradeço ao Boavista, que acreditou em mim desde a minha chegada e sempre se mostrou organizado dentro e fora de campo. Eu queria muito ter saído com o título da Taça Guanabara, mas infelizmente não deu. Vou seguir um novo desafio no Água Santa, mas fica a minha torcida para o Boavista, que é um grande clube e tem tudo para crescer ainda mais no cenário nacional - descreveu o avante.
Antes de assinar com o Água Santa, o atacante quase foi parar no futebol chinês. A sua transferência para o Suzhou Dongwu, da segunda divisão chinesa, tinha tudo para ser concretizada. Mas uma decisão do Governo chinês de suspender voos internacionais devido a pandemia do novo coronavírus dificultou o negócio.
Além da China, Caio Dantas despertou interesse do Botafogo no início do ano e recebeu diversas propostas de clubes que vão disputar a série B do Campeonato Brasileiro. No momento da paralisação do futebol no Brasil, o Água Santa, novo clube de Caio, ocupava a terceira posição do Grupo A do Paulistão e tinha boas chances de classificação.E MAIS:Cano encosta na artilharia da elite do futebol brasileiro em 2020Crivella evita cravar volta de público aos estádios em 10 de julhoAfastados são liberados e Corinthians volta a treinar completoGlobo entra com recurso para impedir Flamengo de transmitir jogos do CariocaDeportivo La Coruña entra no leilão beneficente da Federação Paulista E MAIS:

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