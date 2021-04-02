Viagem de Mino Raiola à Barcelona também teve como objetivo negociar De Ligt

A viagem de Mino Raiola à Barcelona não teve apenas Erling Haaland como tema. De acordo com o "Chiringuito", o empresário também foi escutar uma proposta do clube catalão por Matthijs de Ligt, da Juventus.

Aos 21 anos, De Ligt é titular da Juventus e é o desejo de Koeman para reforçar o setor defensivo para a próxima temporada. Eric García, do Manchester City, também deve chegar a custo zero.De Ligt assinou pela Juventus em 2019. No total, são 63 partidas pelo clube italiano e quatro gols. Seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é de 75 milhões de euros.