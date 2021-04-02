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Viagem de Mino Raiola à Barcelona também teve como objetivo negociar De Ligt

O "Chiringuito" garante que o empresário foi ouvir uma proposta do clube catalão pelo zagueiro holandês, que é desejo de Koeman para a próxima temporada...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 17:03
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
A viagem de Mino Raiola à Barcelona não teve apenas Erling Haaland como tema. De acordo com o "Chiringuito", o empresário também foi escutar uma proposta do clube catalão por Matthijs de Ligt, da Juventus.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Aos 21 anos, De Ligt é titular da Juventus e é o desejo de Koeman para reforçar o setor defensivo para a próxima temporada. Eric García, do Manchester City, também deve chegar a custo zero.De Ligt assinou pela Juventus em 2019. No total, são 63 partidas pelo clube italiano e quatro gols. Seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é de 75 milhões de euros.

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