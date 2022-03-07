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Viagem de Cristiano Ronaldo em dia de clássico surpreende vestiário do Manchester United

Craque português ficou de fora do clássico com o Manchester City no último domingo devido a uma lesão na coxa
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 10:41

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:41

Neste último domingo, o Manchester United foi derrotado para o Manchester City em duelo válido pela Premier League. O confronto contou com a ausência de Cristiano Ronaldo, fora por lesão na coxa. Segundo o jornal ‘The Athletic’, o vestiário dos Red Devils se surpreendeu com a decisão de Cristiano em viajar para Portugal no dia do clássico. Os jogadores acreditam que a presença do craque no vestiário poderia ajudar a equipe.> Veja a tabela da Premier League
Em meio a rumores de crise entre Cristiano Ronaldo e o técnico Ralf Rangnick, o desfalque do craque no clássico, portanto, gerou alguns questionamentos na Inglaterra. Uma polêmica que repercutiu foi a curtida da irmã do jogador, Katia Aveiro, em uma publicação de um perfil de torcedores que criticava o treinador.
- Bom dia para você que, como eu, está triste e irritado porque Rangnick decidiu arruinar nosso domingo tirando CR7 do clássico contra o Manchester City simplesmente por questões táticas, para se defender mais no jogo - dizia a publicação.
Cristiano Ronaldo terá uma semana para ficar em condições de jogo novamente. O Manchester United volta a campo somente no próximo sábado, dia 12, para enfrentar o Tottenham pela Premier League. Este será o último compromisso antes da partida de volta das oitavas de final da Champions League.
Crédito: CristianoRonaldoficoudeforadoclássicocomoManchesterCity(Foto:OLISCARFF/AFP

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