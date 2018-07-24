Vevé lamenta chances perdidas da Desportiva na vitória contra o Tupy

A Desportiva Ferroviária estreou com vitória na Copa Espírito Santo. No último sábado, dentro de casa, os comandados de Vevé venceram o Tupy por 2 a 1 , com gols de Edinho e Rafael Olioza. O treinador admite que já esperava um jogo difícil e lamentou as chances de gol perdidas.

O técnico Vevé, da Desportiva Ferroviária Crédito: Desportiva/Divulgação

Se a gente for fazer uma avaliação em relação ao pouco tempo de trabalho, as pouquíssimas opções de jogo, a gente sabia que seria uma partida difícil, a equipe adversária com muitos jogadores de qualidade. Tivemos oportunidades onde poderíamos também ter definido, ter facilitado mais o jogo. Primeiro tempo, umas duas com Wilker e no segundo tempo nós tivemos duas oportunidades claríssimas com o David Dener embaixo do gol, felicidade do goleiro Diogo e outro com Wilker, que poderíamos ter definido, disse Vevé.

Foi Edinho quem abriu o placar para a Locomotiva e o empate veio no início da segunda etapa, com Diego Neves. Para Vevé, faltou atenção no gol sofrido. Ele ainda exaltou a sabedoria no gol da vitória.

Sofremos um gol onde, no meu entendimento, faltou atenção, um segundo que a gente dorme as coisas desandam, mas tivemos sabedoria para conseguir fazer o segundo gol. O que eu quero tirar de mais importante são os três pontos na tabela, que vão nos dar uma tranquilidade de trabalho na próxima semana. Além disso, para o próximo jogo, contra o Vitória, já tenha outras peças: o Madisson, Santana, Reinaldo, completou.

A Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado (28), contra o Vitória, no Engenheiro Araripe, às 16 horas, pela segunda rodada da Copa ES.