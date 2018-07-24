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Copa ES

Vevé lamenta chances perdidas da Desportiva na vitória contra o Tupy

Técnico grená reclamou da desatenção do time no gol do empate, mas exaltou a sabedoria para chegar ao triunfo na estreia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 14:19

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 14:19

A Desportiva Ferroviária estreou com vitória na Copa Espírito Santo. No último sábado, dentro de casa, os comandados de Vevé venceram o Tupy por 2 a 1, com gols de Edinho e Rafael Olioza. O treinador admite que já esperava um jogo difícil e lamentou as chances de gol perdidas. 
O técnico Vevé, da Desportiva Ferroviária Crédito: Desportiva/Divulgação
Se a gente for fazer uma avaliação em relação ao pouco tempo de trabalho, as pouquíssimas opções de jogo, a gente sabia que seria uma partida difícil, a equipe adversária com muitos jogadores de qualidade. Tivemos oportunidades onde poderíamos também ter definido, ter facilitado mais o jogo. Primeiro tempo, umas duas com Wilker e no segundo tempo nós tivemos duas oportunidades claríssimas com o David Dener embaixo do gol, felicidade do goleiro Diogo e outro com Wilker, que poderíamos ter definido, disse Vevé.
 Foi Edinho quem abriu o placar para a Locomotiva e o empate veio no início da segunda etapa, com Diego Neves. Para Vevé, faltou atenção no gol sofrido. Ele ainda exaltou a sabedoria no gol da vitória. 
Sofremos um gol onde, no meu entendimento, faltou atenção, um segundo que a gente dorme as coisas desandam, mas tivemos sabedoria para conseguir fazer o segundo gol. O que eu quero tirar de mais importante são os três pontos na tabela, que vão nos dar uma tranquilidade de trabalho na próxima semana.  Além disso, para o próximo jogo, contra o Vitória, já tenha outras peças: o Madisson, Santana, Reinaldo, completou.
A Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado (28), contra o Vitória, no Engenheiro Araripe, às 16 horas, pela segunda rodada da Copa ES.
 

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