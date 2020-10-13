Veto de atacante melou acordo da Juventus com Aouar, do Lyon

Um dos jogadores mais cobiçados na janela de transferências europeias, Houssem Aouar, esteve muito perto de ser anunciado como reforço da Juventus. O jogador, o clube italiano e o francês acertaram toda a transação, porém, Federico Bernardeschi, atacante da Velha Senhora atrapalhou o negócio, de acordo com a France Football.Segundo o veículo francês, na oferta da Juve, estava estipulado o pagamento de 50 milhões de euros, mais o empréstimo de Bernardeschi ao Lyon, por uma temporada. Entretanto, o atacante vetou a transferência e o negócio não foi para frente.