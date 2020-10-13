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futebol

Veto de atacante melou acordo da Juventus com Aouar, do Lyon

Meia francês esteve muito próximo de ser reforço
da eneacampeã italiana, segundo a France Football...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:37
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Um dos jogadores mais cobiçados na janela de transferências europeias, Houssem Aouar, esteve muito perto de ser anunciado como reforço da Juventus. O jogador, o clube italiano e o francês acertaram toda a transação, porém, Federico Bernardeschi, atacante da Velha Senhora atrapalhou o negócio, de acordo com a France Football.Segundo o veículo francês, na oferta da Juve, estava estipulado o pagamento de 50 milhões de euros, mais o empréstimo de Bernardeschi ao Lyon, por uma temporada. Entretanto, o atacante vetou a transferência e o negócio não foi para frente.
Aouar já teve o nome especulado em clubes como Real Madrid e PSG, mas foi o Arsenal que fez uma proposta ao time francês. Os Gunners ofereceram 34 milhões de euros, mais três milhões de bônus por metas alcançadas, mas o Lyon recusou. O atleta de 22 anos segue monitorado pelas grandes potências da Europa.

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