Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Veterano' do time mais brasileiro de Portugal, zagueiro projeta temporada

Ex-São Paulo, Lucas Possignolo, de 26 anos, virou uma das referências do Portimonense, que conta com 21 atletas brasileiros no elenco. Defensor analisou retomada da Liga Nos...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 19:52
Crédito: Divulgação/Portimonense
Formado no São Paulo, o zagueiro Lucas Possignolo tem 26 anos, mas é tido como um dos líderes do Portimonense, da primeira divisão de Portugal. Isso se deve ao fato do defensor estar na equipe desde 2015 e agora ter a companhia de mais 20 conterrâneos.
Os 21 brasileiros fizeram com que a equipe de Portimão seja a que mais tenha atletas do país e agora tem a missão de permanecer na divisão principal da Liga Nos após quase cair na última temporada.
- Sabemos que não vai ser fácil, mas o time teve reforços. O fato dos brasileiros serem maioria ajuda, de certa forma, eu já conhecia alguns companheiros antes mesmo de jogar aqui. São todos muito qualificados, não só os brasileiros, claro, mas nos entendemos muito bem e acreditamos que podemos fazer um grande campeonato - destacou Possignolo.
Um dos momentos marcantes do camisa 3 foi o acesso para a série A de Portugal, em 2017. Fator que serve como motivação para sua sexta temporada pelo clube, que terá início no dia 21, contra o Paços de Ferreira.
- Sem dúvidas foi um momento marcante para o clube e para todos nós. A cidade de Portimão abraçou todos nós, nos fazem sentir em casa estando aqui. Espero que tudo isso possa nos ajudar para a campanha desse ano para sairmos mais vitoriosos - finalizou.
Durante a pré-temporada, o Portimonense perdeu para o Sporting de Lisboa por 2 a 1 e empatou em 0 a 0 com o Reading, da Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados