'Veterano' do time mais brasileiro de Portugal, zagueiro projeta temporada

Crédito: Divulgação/Portimonense

Formado no São Paulo, o zagueiro Lucas Possignolo tem 26 anos, mas é tido como um dos líderes do Portimonense, da primeira divisão de Portugal. Isso se deve ao fato do defensor estar na equipe desde 2015 e agora ter a companhia de mais 20 conterrâneos.

Os 21 brasileiros fizeram com que a equipe de Portimão seja a que mais tenha atletas do país e agora tem a missão de permanecer na divisão principal da Liga Nos após quase cair na última temporada.

- Sabemos que não vai ser fácil, mas o time teve reforços. O fato dos brasileiros serem maioria ajuda, de certa forma, eu já conhecia alguns companheiros antes mesmo de jogar aqui. São todos muito qualificados, não só os brasileiros, claro, mas nos entendemos muito bem e acreditamos que podemos fazer um grande campeonato - destacou Possignolo.

Um dos momentos marcantes do camisa 3 foi o acesso para a série A de Portugal, em 2017. Fator que serve como motivação para sua sexta temporada pelo clube, que terá início no dia 21, contra o Paços de Ferreira.

- Sem dúvidas foi um momento marcante para o clube e para todos nós. A cidade de Portimão abraçou todos nós, nos fazem sentir em casa estando aqui. Espero que tudo isso possa nos ajudar para a campanha desse ano para sairmos mais vitoriosos - finalizou.