Vestindo a camisa do Lechia Gdansk, Conrado comemora momento positivo

Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em manter o ritmo nas próximas partidas da temporada. Para ele, o elenco tem tudo para continuar fazendo um ano muito bom.- O grupo vem trabalhando muito para continuar fazendo um grande ano. Temos que ter um ritmo forte e intensidade máxima nas próximas semanas para que tudo saia como estamos planejando. O elenco está muito focado nisso - disse.