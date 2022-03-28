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Vestindo a camisa do Lechia Gdansk, Conrado comemora momento positivo

Lateral vem se destacando no clube polonês
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Publicado em 28 de Março de 2022 às 12:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 12:28
Um dos grandes nomes do Lechia Gdansk atualmente, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, falou sobre a vontade do grupo em manter o ritmo nas próximas partidas da temporada. Para ele, o elenco tem tudo para continuar fazendo um ano muito bom.- O grupo vem trabalhando muito para continuar fazendo um grande ano. Temos que ter um ritmo forte e intensidade máxima nas próximas semanas para que tudo saia como estamos planejando. O elenco está muito focado nisso - disse.
Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido o mais especial da sua carreira.
- Estou passando por um momento muito especial, um dos principais da minha carreira, mas estou focado e com os pés no chão. Quero evoluir ainda mais aqui.
Crédito: ConradovivebommomentonaPolônia(Foto:Divulgação

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