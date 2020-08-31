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Vestiário do clássico teve premonição de Helinho e ligação de Antony

Vídeo de bastidores produzido pelo São Paulo mostra Helinho dizendo para Brenner, antes do jogo, que ele nasceu para fazer gol contra o Corinthians. Hernanes treinou o 'raio'...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 15:26
Crédito: Reprodução/SPFCtv
O vídeo produzido pela SPFCtv, canal oficial do São Paulo, mostra que o vestiário do Morumbi teve "premonições" antes do clássico contra o Corinthians e uma ligação de Antony, hoje no Ajax, após a vitória tricolor por 3 a 2.
As premonições, na verdade, começaram na véspera da partida, quando Hernanes treinou a batida de falta que acabou abrindo o placar do Majestoso. Ainda antes da partida, Helinho diz para Brenner que ele "nasceu para fazer gol contra o Corinthians" - o gol da vitória de domingo foi o sétimo do jovem atacante como profissional, o terceiro diante deste rival.O vídeo mostra o garoto Diego Costa, que foi muito bem na marcação a Jô, tomando a palavra antes da partida, com postura de líder.
No fim, ainda tem a conversa entre Igor Vinícius e o amigo Antony, que acompanhou a partida da Holanda.

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