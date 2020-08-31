Vestiário do clássico teve premonição de Helinho e ligação de Antony

O vídeo produzido pela SPFCtv, canal oficial do São Paulo, mostra que o vestiário do Morumbi teve "premonições" antes do clássico contra o Corinthians e uma ligação de Antony, hoje no Ajax, após a vitória tricolor por 3 a 2.

As premonições, na verdade, começaram na véspera da partida, quando Hernanes treinou a batida de falta que acabou abrindo o placar do Majestoso. Ainda antes da partida, Helinho diz para Brenner que ele "nasceu para fazer gol contra o Corinthians" - o gol da vitória de domingo foi o sétimo do jovem atacante como profissional, o terceiro diante deste rival.O vídeo mostra o garoto Diego Costa, que foi muito bem na marcação a Jô, tomando a palavra antes da partida, com postura de líder.